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İranlılar karın tadını kayak merkezlerinde çıkarıyor - Son Dakika

İranlılar karın tadını kayak merkezlerinde çıkarıyor

23.01.2022 11:05
İranlılar karın tadını kayak merkezlerinde çıkarıyor

İran'ın özellikle kuzeydoğu ve batı bölgelerinde metrelerce kalınlığa ulaşan kar yağışlarının ardından başkent Tahran yakınlarındaki kayak merkezlerinde hareketlilik arttı.

İran'ın özellikle kuzeydoğu ve batı bölgelerinde metrelerce kalınlığa ulaşan kar yağışlarının ardından başkent Tahran yakınlarındaki kayak merkezlerinde hareketlilik arttı.

Ülkedeki en önemli kayak merkezlerinden biri olan, Elburz eyaletine bağlı Tahran'a 123 kilometre mesafedeki Dizin pisti, İranlı kayakseverlerin uğrak mekanları arasında öne çıkıyor.

Uluslararası Kayak Federasyonu tesciline sahip, 3 bin 600 rakımda bulunan ve yılın büyük bölümü karla kaplı kayak merkezinde 23 ayrı pist bulunuyor. İranlılar, sezon boyunca buraya gelip kayak ve snowboard yapabiliyor.

Uzunluğu 7,5 kilometre olan tesiste, 7 teleski ve 4 telekabin bulunuyor. Tesiste geceleri konaklamak için 2 otel ve 17 ahşap dağ evi yapılmış. Bunun yanı sıra 5 restoran da kayak merkezinde hizmet veriyor.

"İnsanların ilgisi yıldan yıla artıyor"

İran Kayak Federasyonuna bağlı kayak öğreticisi İslam Seyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada 30 yıldır Alp disiplini ve snowboard eğitimi verdiğini belirterek, bu kış sporuna merakı olanların Dizin Kayak Merkezine gelebileceğini söyledi.

Dizin'in İran'da önemli özelliklere sahip bir kayak merkezi olduğunu dile getiren Seyid, şöyle devam etti:

"Güneş burada arkadan vuruyor ve kayak yapan sporcular ışığa maruz kalmıyor. Güneş karşıdan vurmadığı için kayak yapanlar zorluk çekmiyor. İnsanların ilgisi de çok iyi ve yıldan yıla artıyor. Turistler de önceki yıllara göre daha fazla geliyor."

Seyid, bu kayak merkezinde ulusal ve uluslararası yarışmaların da düzenlendiğini ifade etti.

"Türkiye'de Uludağ, Sarıkamış ve Erzurum'un kayak için çok güzel olduğunu duydum"

Kayak yapmaya gelen vatandaşlardan Ali Rıza Keşvad dünyanın birçok yerinde bu kış sporunu yaptığını söyledi.

Kayak tutkunu İranlı, "Kanada, Polonya ve İngiltere'de kayak yaptım. Elburz Dağları'ndaki pistler kayak için çok uygun yerler. Türkiye'de de Uludağ, Sarıkamış ve Erzurum'un kayak için çok güzel olduğunu duydum ancak henüz oralara gitmedim." dedi.

Avrupa'daki kayak merkezlerinin genellikle 3 bin 200 rakımlı olduğunu aktaran Keşvad, Dizin'de 3 bin 600 yükseklikte kayak yapmanın eşsiz bir deneyim yaşattığını dile getirdi.

İranlı Mahin Saburi de tesisin ülkenin en iyi pistlerinden biri olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır buraya gelip kayak yapıyorum. Herkesi buraya kayak yapmaya davet ediyorum. Burası çok güzel bir yer. Bizim en güzel eğlencelerimizden biri kayaktır. Fırsat buldukça geliyoruz."

Armin Kazımi de ülkede hafta sonu olarak belirlenen perşembe ve cuma günleri sık sık kayak yapmaya geldiklerini aktarırken, Andiya Kazımi ise duygularını, "Ben de 3 yaşında buraya kayak öğrenmeye geldim. Kayak yapmayı çok seviyorum ve buraya geldiğim için mutluyum." diyerek ifade etti.

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İranlılar, Tahran, İran, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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