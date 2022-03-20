İranlılar nevruz geleneklerini Van'a taşıdı - Son Dakika

Van'da 13 günlük nevruz tatilini değerlendiren İranlı turistler, bayram geleneklerini de kente taşıyor.

Baharın habercisi nevruzu yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor.

Nevruz Bayramı'ndan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneğince (VANOTED) kentteki bir otelde, bereket ve uğur getireceğine inanılan "haft sin" sofrası kuruldu.

Otele gelen İranlılar, Farsça ve Türkçe şarkılar eşliğinde eğlenerek nevruzu kutladı.

VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, AA muhabirine, tatil için gelen İranlı turistlere yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İranlı turistleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini belirten Yüksel, "İranlı turistlerin geleneklerini, kültürlerini yaşatacak şekilde hazırlık yaptık. Çok güzel bir etkinlik oldu, çok da memnun oldular. "Haft sin" sofrası onların kültüründe çok büyük bir öneme sahip. Yıllardır bu şekilde nevruzu kutluyorlar." dedi.

İranlı tur rehberi Seyyid Mahrani de "Bugün bizim için çok özel bir gün. "Haft sin" sofrasında nevruzu karşıladık. Türkiye'de bu geleneğimizi yaşattığımız için mutluyuz. Türkiye ve Van'ı çok seviyoruz." şeklinde konuştu.