İranlılar 'şüpheli para transferleri' ile Türkiye'de hem ev hem de vatandaşlık alıyor

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını artırmasından korkan İranlılar birikimlerini güvence altına almak için, ülkelerindeki kanunları çiğneyerek Türkiye'de emlak satın almaya ve pasaport edinmeye yöneliyorlar.

Reuters'ın haberine göre, para transferi kısıtını aşan İranlılar, Iraklıların ardından Türkiye'de en fazla mülk alan ikinci yabancı millet oldu.

Memleketlilerinin Türkiye'de emlak satın almasına yardımcı olan eski bir elektrik dükkanı sahibi, yüzlerce İranlının yaptırımları aşabilmek için "şüpheli para transferleri" yapmak zorunda kaldıklarını ve bu para transferlerinin gerçekleşebilmesi için Türkiye'de kağıt üzerinde yüzlerce şirketin kurulduğunu anlattı.

Türkçe kadar Farsça'nın da duyulduğu, gökdelenler ve dükkanlardan oluşan bir sitede isminin açıklanmaması koşuluyla röportaj veren söz konusu kişi, para transferi karşılığında komisyon aldığı bu işi yapmaktan gurur duymadığını söyledi.

Aynı kişinin, İranıların İstanbul'da ev alabilmeleri için yaptığı para transferlerinin bazıları yasa dışı ve ülkesine dönerse para aklamaktan tutuklanması gerekiyor.

"Bunu yapmanın yasal bir yolu yok, bu yüzden para transferi yapmalarına yardımcı oluyoruz" diyor. "Aslında A bankasının bu işi yapması gerekirken ben kim oluyorum da bunu yapıyorum."

Türkiye'den yabancılara vatandaşlık 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi

Washington'ın "maksimum baskı" politikası kapsamında kötüleşen ekonomi İranlı yetkilileri, vatandaşlarının bankalar dışında tutabileceği yabancı para birimini kısıtlamaya yöneltti.

Türkiye'de mülk edinmeyle ilgili Reuters'a konuşan 5 İranlı, Müslüman çoğunluğun olduğu benzer kültür ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını tanımayan bir ülkede yabancılara iş kurmada tanınan kolaylıklar nedeniyle Türkiye'nin tercih edildiğini söylediler.

Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle ağırlaşan krizin ekonomiyi durgunluğa sürüklemesinin ardından, Türk hükümeti yabancıların vatandaşlık edinmesini kolaylaştırdı. Bu bağlamda vatandaşlık almak için satın alınacak mülkün değeri 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Ekonomik sebepler nedeniyle ailesiyle birlikte Tebriz'den İstanbul'a taşınmayı planlayan İranlı hukukçu Ali Asgarzade, "İstanbul ve İzmir'de ev alan çok arkadaşım ve tanıdığım var. İnsanlar B planı olarak ev almayı düşünüyorlar" dedi.

Resmi verilere göre, Türkiye'de İranlılar tarafından satın alınan ev sayısı yılın ilk 8 ayında neredeyse iki katına çıktı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ev fiyatları yüzde 11,2 oranında düşüş yaşadı.

Yabancılara yatırım aracılığıyla Türk vatandaşlığına başvuru konusunda danışmanlık veren VIP Turkish Pass Müdürü Fatih Cayabatmaz, İranlıların daha önce ABD, Kanada ve Avrupa'da emlak satın aldığını, ancak ABD'nin göçmenlik karşıtı politikalarının ve Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığının onları ülkelerine daha yakın adreslere bakmaya ittiğini söyledi.

Cayabatmaz, "(İranlıların) Türk vatandaşlığına daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin yabancılara kolaylıkla vergi numarası verdiğini, bunun da mülk satın almayı ve şirket kurmayı kolaylaştırdığını söyleyen Cayabatmaz, "Bu kadar kolay" dedi. "Yabancılar söz konusu olduğunda, Türkiye'nin bürokratik süreci yok gibi" dedi.

Anadolu Ajansı'na göre, Ankara'nın vatandaşlık için gereken yatırım eşiğini indirmesinin ardından geçen yıl 981'den fazla yabancı Türk vatandaşı oldu. Bu kişilerden 250'si İranlıydı.

ABD yaptırımlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta ülkesinin İran petrol ve doğalgazına ihtiyacının olduğunu ve bunları satın almaya devam edeceğini söyledi.