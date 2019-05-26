Son Dakika Haberleri: İranlılar Türkiye'den konut alımında ikinci, vatandaşlıkta birinci sırada

İranlılar Türkiye'den konut alımında ikinci, vatandaşlıkta birinci sırada

5 saat önce

Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında payı her geçen ay artan İranlılar, Türkiye'nin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor.

İranlılar Türkiye'den konut alımında ikinci, vatandaşlıkta birinci sırada, System.String[]
Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında payı her geçen ay artan İranlılar, Türkiye'nin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:28 
Türkiye, Ekonomi
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