İranlılar Türkiye'den konut alımında ikinci, vatandaşlıkta birinci sırada
5 saat önce
Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında payı her geçen ay artan İranlılar, Türkiye'nin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:28
Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında payı her geçen ay artan İranlılar, Türkiye
'nin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor.
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