İranlılar Türkiye'den konut alımında ikinci, vatandaşlıkta ise birinci sırada

MUHAMMET KURŞUN - Türkiye 'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılardan sonra ikinci sırada olan İranlılar, vatandaşlıkta ise lider konumda bulunuyor.Vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi, yabancıların Türkiye'de gayrimenkule ilgisini artırdı.Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında İranlıların payı ise her geçen ay yükseliyor. Türkiye'ye yönelik ilgisi artan İranlılar, ülkenin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor.Yılın ilk çeyreğinde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 781 satış yapılırken, İranlılar 946 konut aldı."İranlılar, yönünü Türkiye'ye çevirdi"İranlılara konut satışı, vatandaşlık ve danışmanlık hizmeti veren VIPTurkishPass'in yönetici ortağı Fatih Çayabatmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak 2017'de 1 milyon dolar olarak başlayan yabancılara vatandaşlık hakkının 18 Eylül 2018 itibarıyla 250 bin dolara düşürülmesinin özellikle İranlıların Türkiye'den konut almaya yönelik talebini artırdığını söyledi.Türkiye'den konut alarak vatandaşlık elde etmek isteyen İranlılara her türlü danışmanlık hizmetini verdiklerini ifade eden Çayabatmaz, "İranlıların geleneksel olarak tercih ettiği vatandaşlıklar arasında ABD Kanada ve AB ülkeleri ilk sırayı alıyordu. Suriye meselesinin ortaya çıkması, milyonlarca insanın Avrupa 'ya göç etmek istemesi ve ABD Başkanı Donald Trump 'ın başa geldikten sonra uyguladığı göçmen karşıtı politikalar İranlıların, yönünü Türkiye'ye çevirmesine neden oldu." şeklinde konuştu.Çayabatmaz, İran'ın ambargolar sonrası uyguladığı içe kapanma politikaları, ihracat ve ithalat yasakları ve etrafındaki ülkelerle yaşadığı sorunların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkelerinde bulunan yaklaşık 75 bin İranlı şirketin kapanmasına ve bu şirketlerin yönünü Türkiye'ye çevirmesine neden olduğunu söyledi.Savaş söylentileri ve yaşanan askeri hareketliliğin, döviz piyasasındaki ani yükselişleri tetiklemekle kalmayıp siyasi gelecek ile ilgili tedirginliklere de yol açmaya başladığını ifade eden Çayabatmaz, ambargonun derinleşmesi ve kapsamının genişletilmesi, İran parasındaki değer kaybının devam etmesi ve savaş söylentilerinin; belirsizlikten bunalan İranlıların Türkiye'den konut satın alma taleplerini artıran faktörler olduğunu vurguladı.Çayabatmaz, "Gerekli sunumlar ve tanıtımlar ile doğru bilgilendirme olursa birkaç yıl içinde 50-100 bin İranlının Türkiye'den ev alması uzak bir ihtimal değil." dedi.Ocak 2017'de çıkan kanunla 1 milyon dolara ev sahibi ve vatandaş olma imkanı getirilmesi sonrası Eylül 2018'e kadar geçen sürede 19 ülkeden 58 kişinin vatandaşlık aldığını aktaran Çayabatmaz, söz konusu miktarın Eylül 2018'de 250 bin dolara düşürülmesinin ardından Şubat 2019'a kadar geçen 5,5 ayda 63 ülkeden bin 276 kişinin vatandaşlık aldığını ve vatandaşlık alanların 289'unun İranlı olduğunu bildirdi."Kolaylıkların ve avantajların olması İranlıların Türkiye'ye olan rağbetini artırıyor"Fatih Çayabatmaz, şunları kaydetti:"İranlıların bir kısmı paralarını güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'de değerlendirmek, bazıları da İran bankacılık sisteminin yaptırım kapsamında olmasından dolayı Türk vatandaşlığının ticarette getirdiği avantajlardan yararlanmak için Türkiye vatandaşlığı almak istiyor. Bir kısmı da Türk pasaportunun 114 ülkeye vizesiz giriş hakkının olması dolayısıyla turizm hizmetlerinden yararlanmak istiyor. Diğer ülkelerde parasını yatırdıktan 2-3 yıl sonra vatandaşlık alabiliyorken, bu süre Türkiye'de 2-3 ay gibi kısa bir süre... Bu tür kolaylıkların ve avantajların olması İranlıların Türkiye'ye olan rağbetini artırıyor."İran'a yönelik ambargolar sonucu ülkedeki para biriminin değerinin düşmesinin insanları, paralarının değerini koruyabilecekleri ülkelere yatırım yapmaya yönlendirdiğini ifade eden Çayabatmaz, Türkiye'nin bu noktada öne çıktığını, vergi dairesinden alınan bir vergi numarası ve pasaport tercümesi ile İranlıların Türkiye'nin her yerinden konut, taşıt alabildiğini ve kolayca şirket kurabildiğini anlattı."İki ülke arasındaki sosyokültürel yakınlık bu taleplere çok etki ediyor"VIPTurkishPass Yönetici Ortağı Çayabatmaz, iki ülke arasındaki sosyokültürel yakınlığın bu taleplere çok etki ettiğini vurguladı. İstanbul 'un, turizm ve iş merkezi olmasının İranlıları daha çok cezbettiğini, hem ev almak hem iş kurup ithalat ve ihracat yapmak isteyenlerin İstanbul'u tercih ettiğini, turizm ve tatil için de Antalya 'nın ilgi gördüğünü ifade eden Çayabatmaz, yeni gözde şehirlere ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:"Son dönemde Bursa ve Trabzon gibi şehirlerimiz ön plana çıktı. İranlıların buralara kayda değer bir talebi söz konusu. Bursa'nın yeşil olması ve İran'ın kuzey bölgesine benzemesi burayı tercih edilir kılıyor. Trabzon'un ise hem iklimi hem de denizi, İranlıların bu tarafa yönelmesine neden oluyor."