Üye Girişi
İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR - Son Dakika

İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR

06.02.2022 12:15

VAN'ın sınır komşusu İran'dan kente gelen turistler, esnafa can suyu oluyor.

VAN'ın sınır komşusu İran'dan kente gelen turistler, esnafa can suyu oluyor. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın geçtiğimiz Ekim ayında karşılıklı olarak açılmasının arından Van'a gelmeye başlayan İranlı turistler özellikle alışveriş ve eğlence mekanlarını doldururken, kentte en çok kebap, döner, hamburger sevdiklerini söyledi.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli noktalardan olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın geçtiğimiz Ekim ayında tekrar açılmasıyla birlikte İranlı turistler adeta kente akın ediyor. Ülkelerindeki bayram, yılbaşı ve tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlılar otellerin doluluk oranlarını artıyor, esnafa cansuyu oluyor. İran'ın başkenti Tahran ile Van arasında haftanın 2 günü yapılacak uçak seferleri de esnafında yüzünü güldürecek.

İranlı turistler kentte otellerin doluluk oranlarını artırırken, eğlence merkezleri, lokantalar ve mağazalarda dolup taşıyor. Van'a 4 yıl önce gelen ve turizm sektöründe çalışan İranlı Cafer Babazade, sınır kenti olduğu için İranlıların Van'ı tercih ettiğini söyledi. Babazade, Fakiri de zengini de gelebiliyor. Buranın çarşı pazarı uygun. Esnaf gelen turistlere çok yardımcı oluyor. Ayrıca tarihi ve doğal güzellikleri, eğlence merkezleri mevcut. Van'da 3-4 gün konaklayan İranlılar hem alışveriş yapıp hem de eğlenebiliyorlar dedi.

Van halkının kendilerini çok iyi karşıladıklarını belirten İranlı turistler, kentte alışveriş ve eğlencenin yanı sıra yemeklerini de beğeniyorlar. Kentte alışveriş yapan İranlı turist, İran'da mağazam var. Burada ki ürünlerde çok güzel ve Türkiye malları çok kaliteli. Van'da en sevdiğim yemekler, Van balığı, lahmacun, döner ve kebaptır diye konuştu.

Van'da turizmci Okan Yıldırımçakar ise Van'ın pazar alanının İranlılar olduğunu söyledi. Pandemi öncesi İranlıların çok yoğun olarak geldiğini ve şuanda da aynı atmosferi yakaladıklarını söyledi. Yıldırımçakar, Pandemi öncesinde çok geliyorlardı. Yine pandemi öncesindeki atmosfere ulaştık diyebiliriz. İranlılar Van'daki otellerin doluluk oranlarını baya bir yükselti. En çok gece hayatını seviyorlar. Akdamar ve Muradiye şelalesini çok seviyorlar. Alışveriş çok yapıyorlar. En çok yemek olarak da hamburgeri seviyorlar. İranlıların gelişinden çok memnunuz. Pandemi sürecinde kapılar kapandı Van esnafı sıkıntı yaşadı fakat şu anda çok iyi diyebiliriz diye konuştu.

İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR
İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR
İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR

YORUMLAR
500

İranlılar, Pandemi, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement