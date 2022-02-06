İRANLILAR VAN'IN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR - Son Dakika

VAN'ın sınır komşusu İran'dan kente gelen turistler, esnafa can suyu oluyor. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın geçtiğimiz Ekim ayında karşılıklı olarak açılmasının arından Van'a gelmeye başlayan İranlı turistler özellikle alışveriş ve eğlence mekanlarını doldururken, kentte en çok kebap, döner, hamburger sevdiklerini söyledi.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli noktalardan olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın geçtiğimiz Ekim ayında tekrar açılmasıyla birlikte İranlı turistler adeta kente akın ediyor. Ülkelerindeki bayram, yılbaşı ve tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlılar otellerin doluluk oranlarını artıyor, esnafa cansuyu oluyor. İran'ın başkenti Tahran ile Van arasında haftanın 2 günü yapılacak uçak seferleri de esnafında yüzünü güldürecek.

İranlı turistler kentte otellerin doluluk oranlarını artırırken, eğlence merkezleri, lokantalar ve mağazalarda dolup taşıyor. Van'a 4 yıl önce gelen ve turizm sektöründe çalışan İranlı Cafer Babazade, sınır kenti olduğu için İranlıların Van'ı tercih ettiğini söyledi. Babazade, Fakiri de zengini de gelebiliyor. Buranın çarşı pazarı uygun. Esnaf gelen turistlere çok yardımcı oluyor. Ayrıca tarihi ve doğal güzellikleri, eğlence merkezleri mevcut. Van'da 3-4 gün konaklayan İranlılar hem alışveriş yapıp hem de eğlenebiliyorlar dedi.

Van halkının kendilerini çok iyi karşıladıklarını belirten İranlı turistler, kentte alışveriş ve eğlencenin yanı sıra yemeklerini de beğeniyorlar. Kentte alışveriş yapan İranlı turist, İran'da mağazam var. Burada ki ürünlerde çok güzel ve Türkiye malları çok kaliteli. Van'da en sevdiğim yemekler, Van balığı, lahmacun, döner ve kebaptır diye konuştu.

Van'da turizmci Okan Yıldırımçakar ise Van'ın pazar alanının İranlılar olduğunu söyledi. Pandemi öncesi İranlıların çok yoğun olarak geldiğini ve şuanda da aynı atmosferi yakaladıklarını söyledi. Yıldırımçakar, Pandemi öncesinde çok geliyorlardı. Yine pandemi öncesindeki atmosfere ulaştık diyebiliriz. İranlılar Van'daki otellerin doluluk oranlarını baya bir yükselti. En çok gece hayatını seviyorlar. Akdamar ve Muradiye şelalesini çok seviyorlar. Alışveriş çok yapıyorlar. En çok yemek olarak da hamburgeri seviyorlar. İranlıların gelişinden çok memnunuz. Pandemi sürecinde kapılar kapandı Van esnafı sıkıntı yaşadı fakat şu anda çok iyi diyebiliriz diye konuştu.