Kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı! 12 İranlı yaralandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı! 12 İranlı yaralandı

24.04.2023 15:42

Van'ın Özalp ilçesinde İran'dan yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada 14 yolcunun bulunduğu araçtaki İran vatandaşı 12 kişi hafif yaralandı.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Kapıköy- Van kara yolunun 32'nci kilometresindeki Özalp ilçesi Kargalı Mahallesi'nde, İran'dan Van'a yolcu taşıyan içinde 14 yolcunun bulunduğu İran plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs devrildi: 12 İranlı yaralandı

12 YARALI VAR

Kazada, 12 İranlı hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi.

Sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs devrildi: 12 İranlı yaralandı
Kaynak: DHA
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Kapıköy, Özalp, İran, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı! 12 İranlı yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı! 12 İranlı yaralandı - Son Dakika
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