Bugün saat 12.30 sıralarında, Kapıköy- Van kara yolunun 32'nci kilometresindeki Özalp ilçesi Kargalı Mahallesi'nde, İran'dan Van'a yolcu taşıyan içinde 14 yolcunun bulunduğu İran plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazada, 12 İranlı hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi.
Son Dakika › Güncel › Kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı! 12 İranlı yaralandı - Son Dakika