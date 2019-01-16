İranlılar Yılda Yaklaşık 1 Milyar Doları Sigaraya Harcıyor"

Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdurrahman Rüstemiyan, İran'da sigara ve tütün ürünlerine yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcandığını belirtti.

Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdurrahman Rüstemiyan, İran'da sigara ve tütün ürünlerine yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcandığını belirtti.



İran Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Sigara ve Sağlık Politikası Konferansı'nda konuşan Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rüstemiyan, "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar doları sigara ve tütün ürünlerine harcıyor." dedi.



Sigaradan kaynaklı hastalıklara ise 3,5 milyar dolar harcama yapıldığını aktaran Rüstemiyan, bu gidişatın önünün alınması gerektiğini dile getirdi.



Rüstemiyan, 10 yıl içerisinde tütün kullanımının 2 bin tondan 15 bin tona çıktığına dikkati çekerek, sigaraya kolay ulaşımın engellenmesinin konuyla ilgili alınabilecek tedbirlerden biri olduğunu kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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