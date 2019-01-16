Son Dakika Haberleri: İranlılar Yılda Yaklaşık 1 Milyar Doları Sigaraya Harcıyor"

İranlılar Yılda Yaklaşık 1 Milyar Doları Sigaraya Harcıyor"

1 saat önce

Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdurrahman Rüstemiyan, İran'da sigara ve tütün ürünlerine yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcandığını belirtti.

İranlılar Yılda Yaklaşık 1 Milyar Doları Sigaraya Harcıyor
Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdurrahman Rüstemiyan, İran'da sigara ve tütün ürünlerine yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcandığını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Sigara ve Sağlık Politikası Konferansı'nda konuşan Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rüstemiyan, "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar doları sigara ve tütün ürünlerine harcıyor." dedi.

Sigaradan kaynaklı hastalıklara ise 3,5 milyar dolar harcama yapıldığını aktaran Rüstemiyan, bu gidişatın önünün alınması gerektiğini dile getirdi.

Rüstemiyan, 10 yıl içerisinde tütün kullanımının 2 bin tondan 15 bin tona çıktığına dikkati çekerek, sigaraya kolay ulaşımın engellenmesinin konuyla ilgili alınabilecek tedbirlerden biri olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:21 Kaynak: AA

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