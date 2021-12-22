İranlılar yılın en uzun gecesi 'Şeb-i Yelda'yı coşkuyla kutladı - Son Dakika

- İranlılar yılın en uzun gecesi 'Şeb-i Yelda'yı coşkuyla kutladı

TAHRAN - İranlılar, yılın en uzun gecesi olan 'Şeb-i Yelda'yı başkent Tahran'ın tarihi Razzaz otelinde bir araya gelerek coşkuyla kutladı.

İran'da kış mevsiminin başlangıcı ve yılın en uzun gecesi olan Şeb-i Yelda için kutlamalar başladı. Başkent Tahran'da bulunan tarihi Razzaz otelinde bir araya gelen İranlılar geç saatlere kadar süren kutlamalarda, İranlı şair Firdevsi'nin Şahname adlı eserinden hikaye anlatımı ve İran'ın geleneksel sporu zurhane gösterimi yapıldı.

"Bu geceyi bolluk ve bereket gecesi olarak görüyoruz"

Başkent Tahran'da Şeb-i Yelda kutlamalarına ev sahipliği yapan Razzaz Otelinin sahibi Ali Cafer Necat, Şeb-i Yelda gecesini yılın en uzun gecesi olarak kutladıklarını ve önem verdiklerini belirterek, "Uzun ve karanlık geceler yerini aydınlığa ve daha uzun gün doğumlarına bırakacak. Bu geceyi bolluk ve bereket gecesi olarak görüyoruz. Sabaha kadar uyanık kalmayı tercih ediyoruz. Eskiden sabaha kadar dua ve ibadet ederlerdi. Tarihimizde yüzlerce önemli gün ve kutlamalar var. Onlardan bir tanesi de Şeb-i Yelda" ifadelerine yer verdi.

Yelda kutlamalarına katılan İranlı tur rehberi Zohre Hamuşi ise Yelda kelimesinin Süryanice olduğunu ve doğum anlamına geldiğini belirterek, "Bu güzel anlamı nedeniyle İran'da bir çok aile kız çocuklarına Yelda ismini verir. Diğer yandan Yelda yılın en uzun gecesine de işaret ediyor. Sonbaharın bitişi ve kış mevsiminin başlangıcı. Bu geceye özel, aileler ve arkadaşlar ile bir araya geliyoruz. Sadece sevdiklerimiz ile bir dakika da olsa daha fazla birlikte olabilmek için bu geceyi kutluyoruz. Bu geceye özel meyveler yiyoruz. Kış ayında karpuz yenmez ama bu gece için karpuz yendiğinde soğuk kış aylarında hasta olunmayacağına inanılıyor. Nar ise Yelda gecelerinin vazgeçilmezidir. O olmadan kutlama yapılmaz. Nar bereketin ve barışın sembolü kabul ediliyor. Ben küçüklüğümde annemin narı kapının önünde parçaladığını ve o parçaları kaseler içerisinde çocuklara dağıttığını hatırlarım. Bunun bereket getirdiğine inanılır" dedi.

Mutluluk ve bereket getirdiğine inanılıyor

Yelda veya Çille gecesi olarak da anılan bu gece için hazırlanan sofralarda karpuz, nar ve onlarca çeşit kuruyemiş bulunuyor. İranlı aileler mutluluk ve bereket getirdiklerine inandıkları bu gece de bir araya gelip, birbirlerine hediyeler veriyor ve şiirler okuyorlar.

Geleneksel öğelere yer veriliyor

İran'da geçmişi antik döneme kadar dayanan ve güç kazanma evi anlamına gelen zurhane gösteriminde ise sporcular müzik eşliğinde ellerinde ağırlıkları değişen lobutlarla dans etti.

Yelda gecelerinin vazgeçilmezi olan hikaye anlatımında ise, İranlı şair Firdevsi'nin Şahname eserindeki hikayeler meddahlar tarafından canlandırıldı. "Şehname-han (Şehname) anlatıcısı" olarak adlandırılan bu etkinlikte meddah, Firdevsi'nin şiirlerinden seçtiği destanları tiyatral bir şekilde canlandırıyor.