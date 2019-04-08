Son Dakika Haberleri: İranlıları Taşıyan Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 25 Yaralı

İranlıları Taşıyan Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 25 Yaralı

11 dakika önce

Türkiye'den İran'a giden otobüs Erzurum'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İranlıları Taşıyan Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 25 Yaralı, System.String[]
Türkiye'den İran'a giden otobüs Erzurum'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 İranlı kadın ölürken 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre havaalanı güzergahında ilerleyen 73 E 875 10 plakalı otobüsün sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün çabalarına rağmen otobüs bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, kimliği belirsiz 3 İranlı kadın ölürken yaralanan 25 kişi Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada kazaya ilk yardım ekipleriyle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri müdahale etti. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin zamanında müdahalesiyle bulundukları yerlerden çıkartıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:34 Kaynak: İHA

İran, Erzurum, 3. Sayfa
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