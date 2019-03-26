Son Dakika Haberleri: İranlıların 'Heftsin' Sofrası Van'da Kuruldu

İranlıların 'Heftsin' Sofrası Van'da Kuruldu

33 dakika önce

Van'da bu yıl beşincisi düzenlenen Shopping Fest kapsamında İranlılar için önemli bir yer tutan 'Heftsin' sofrasının maketi kuruldu.

İranlıların 'Heftsin' Sofrası Van'da Kuruldu, System.String[]
Van'da bu yıl beşincisi düzenlenen Shopping Fest kapsamında İranlılar için önemli bir yer tutan 'Heftsin' sofrasının maketi kuruldu.

Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Van Shopping Fest' kapsamında İranlılar Van'a gelmeye devam ediyor. 1-24 Mart 2019 tarihleri arasında 31 bin 375 İranlı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Van'a giriş yaparken, Shopping Fest kapsamında yapılan etkinlikler ve yüzde 70'e varan indirimler ise devam ediyor.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçen kentte, İranlılar için Heftsin geleneği de yaşatılıyor. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Park AVM girişine kurulan ve İranlılar için önemli bir yeri olan 'Heftsin' sofrasının maketi ise yerli ve yabancı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'Heftsin' sofrasında baş harfleri 'S' ile başlayan yedi ürün bulunurken, bunlar ise:

"Sib (elma), sebze (çim), sumak, sir (sarımsak), sikke (para), sinced (iğde), semenu (bir tür helva) ile Kur'an-ı Kerim veya Hafız Divanı, bir ayna, birkaç yumurta ve bir akvaryumdan oluşmaktadır." - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada Hastayı Branda ile Kar Üzerinde 2 Kilometre Çekerek Ambulansa Ulaştırdılar Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlıların 'Heftsin' Sofrası Van'da Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]