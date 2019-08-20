Son Dakika Haberleri: İranlıların konut alımında Türkiye ilgisi sürüyor
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İranlıların konut alımında Türkiye ilgisi sürüyor

27 dakika önce

Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran Temsilcisi Çayabatmaz, "İranlıların Türkiye'ye olan ilgisi önümüzdeki dönemlerde katlanarak sürecek" dedi.

İranlıların konut alımında Türkiye ilgisi sürüyor, System.String[]
Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran Temsilcisi Çayabatmaz, "İranlıların Türkiye'ye olan ilgisi önümüzdeki dönemlerde katlanarak sürecek" dedi.
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Tahran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:54 
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