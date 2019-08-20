İranlıların konut alımında Türkiye ilgisi sürüyor
27 dakika önce
Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran Temsilcisi Çayabatmaz, "İranlıların Türkiye'ye olan ilgisi önümüzdeki dönemlerde katlanarak sürecek" dedi.
Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran
Temsilcisi Çayabatmaz, "İranlıların Türkiye
'ye olan ilgisi önümüzdeki dönemlerde katlanarak sürecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:54
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