İranlıların Türkiye'ye ilgisi artıyor - Son Dakika

Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, Türkiye'de en fazla konut satın alan yabancılar içerisinde İran vatandaşlarının ikinci sırada yer aldığını belirterek, geçen yıl yabancılara satılan 45 bin 483 konutun 5 bin 423 adedini İran vatandaşlarının aldığını bildirdi.

Reagroups'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Beyttürk iştiraki Reagroups Gayrimenkul Pazarlama'nın Yönetim Kurulu Üyesi Keleş, TÜİK'in 2015 yılından itibaren konut alan yabancıların uyruklarını açıklamaya başladığı veriler ışığında, 2019'a bakıldığında Türkiye'de en fazla konut satın alan yabancılar içerisinde İran vatandaşlarının ikinci sırada yer aldığını aktardı.

Keleş, geçen yıl yabancılara satılan 45 bin 483 konutun 5 bin 423 adedini İran vatandaşlarının aldığını bildirdi.

Satılan her 8 konuttan 1'ini İranlıların aldığını belirten Keleş, İranlıların; kültürel yakınlık, halklar arasındaki tarihi bağlar, Türkiye'nin sağladığı özgürlük ortamı ve turizme uygun coğrafyasının yanı sıra inşaat kalitesi nedeniyle Türkiye'de ev satın aldığını kaydetti.

Keleş, "Uzun süredir ambargo altında yaşayan ve süregelen gerilimli bir dönemden geçen İranlılar, Türkiye'de gayrimenkul alımı ve vatandaşlık imkanı ile hem dünyanın farklı ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak giriş imkanı buluyor hem de aynı kültür coğrafyasında yaşama imkanına sahip oluyorlar. İran, ülkemiz ile sınır olması ve kendi ülkesindeki kültürel yapıya daha yakın gördüğü Türkiye'deki bu avantajdan daha fazla istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Yakası'nı tercih ediyorlar

Soner Keleş, bu süreçte ticaretle ilgilenen İranlıların gayrimenkulde tercihlerini İstanbul'dan yana kullandığını belirterek, yaşamak amacıyla konut arayışı içerisinde olan İranlıların, daha uygun fiyatlarda geniş sosyal alanlara sahip nitelikli projelerin yer aldığı Anadolu Yakası projelerini tercih ettiğini aktardı.

Keleş, Anadolu Yakası'nda bulunan konut ve alışveriş merkezi projelerinin doğrudan bu hedef kitleye uygun olarak tasarlandığını, aynı zamanda daha az nüfusu, geniş yeşil alanları ve tarihi dokusu ile bu bölgenin İranlıların ilgisini çektiğine tanık olduklarını bildirdi.

Reagroups olarak Anadolu Yakası'nda pazarlamasını yönettikleri konsept projelere İranlıların gösterdiği ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini aktaran Keleş, İranlıların konut edinimindeki en temel nedenlerin başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmanın geldiğini vurguladı.

Keleş, önümüzdeki yıllarda konut ediniminde İranlıların birinci sıraya yerleşeceklerini de belirtti.