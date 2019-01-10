İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
44 dakika önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Küçükçekmece
Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis
, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:53 Kaynak: DHA
Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı
Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı
16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi
Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi