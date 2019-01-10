Son Dakika Haberleri: İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

44 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

Polis, Küçükçekmece, Güncel
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