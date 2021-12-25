İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Afet Acil Durum Müdür V. Celal Kürşat Bozkurt, İl Afet Risk Azaltma Planı'nda görevli paydaş kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "İnsan eliyle önlenemeyen ve insanın hayatında önemli yıkımlara sebep olan doğal olayları afet diye tanımlayabiliriz.

Tarih boyunca afetler hep oldu. Afetler dolayısıyla milyonlarca insan ölürken milyonlarca insan da yaralandı. Diğer canlılar da öldü. Hayal edilemeyecek büyüklüklerde maddi zararlar yaşandı. Bundan sonra da bu afetler olmaya devam edecektir.

Tarihe baktığımızda afetlerden kaynaklanan büyük zararların en önemli sebeplerinin başında; insanların doğaya müdahale ederek doğal dengeyi bozmalarından ve eylemlerinin sebep ve sonuçlarını bildikleri halde kurallara uygun hareket etmediklerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Başka bir ifadeyle doğa bir canlıdır. Kendisine göre kuralları var. O kurallar ihlal edildiğinde ihlal edenlerden bir şekilde intikamını alır. Kısacası dere yatağına ev yaparsan sel o inşaatı da içindekileri de alır götürür" dedi.

İnsanoğlunun akıl ve düşünme yeteneği verilmiş müstesna bir şahsiyet olduğuna vurgu yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Devletlerin önemli görevlerinden birisi de vatandaşlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak, bu hususta gerekli organizasyonları gerçekleştirmektir.

Bolu birçok yönleriyle son derece güzel ve cazip bir ildir. Ancak nimetler külfetleri de beraberinde getiriyor. Örneğin İlimizde termallerimiz var ama ilimiz fay hattının tam üzerinde bulunmaktadır.

Tarih boyunca bu topraklarda insanlarımız maalesef birçok acı hatıraları yaşadı. Rabbim muhafaza buyursun, ancak bundan sonra da yaşamamamız için hiçbir sebep yok. Önemli olan afetlerle ilgili bilinç sahibi olmak, tedbirli ve dikkatli olmaktır.

Doğal afetlere karşı yapabileceğimiz en etkin mücadele vakti zamanında tedbir almak ve bilinçli olmaktır. Bugüne kadar gerek küresel anlamda gerekse ülkemizde ve dahi ilimizde yaşanmış olan birçok felaketler göz önünde bulundurularak devletimiz tarafından önemli çalışmalar yapıldı.

Her şeyden önce ülkemizde afetlere karşı tedbir almakla sorumlu birçok kurum varken son yıllarda bunlar bir araya getirilerek tek yetkili kurum haline dönüştürüldü. İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD Başkanlığı kuruldu.

Böylece afetler ile ilgili mücadelelerin daha güçlü bir şekilde ve tek elden yürütülmesi sağlandı.

Afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve mümkünse tamamen yok etmek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından çok sayıda çalışmalar yürütülmektedir.

Bunlardan bir tanesi Sayın İçişleri Bakanımızın öncülüğünde başlatılan İRAP yani İl Risk Azaltma Planı Projesidir.

2019 yılından itibaren Bakanlığımızın öncülüğünde, Valiliklerimizin kontrollerinde işin uzmanlarının ve akademisyenlerin de katılımları ile İRAP projesi çalışmaları başladı.

2019 yılında 7 pilot ilimizde çalışmalar başlatıldı. 2020 yılı Afetlere Hazırlık Yılı olarak kabul edildi. 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Yıl içinde ülke geneline 57 Milyon 515 Bin, ilimizde 266 Bin 661 kişiye eğitim verildi. 2022 yılında da İRAP'ın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar daha yoğun bir şekilde sürdürülecektir. İRAP Projesinin amacı:

Vatandaşlarımızı afet öncesinde afet sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği hususunda bilgilendirmektir.

Afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak,

Afet bilincini geliştirmektir.

İRAP Projesi kapsamında bugüne kadar; görevliler belirlendi, çalıştaylar yapıldı, tehdit ve riskler belirlendi, çözüm yolları tartışıldı, İlimiz için en çok tehlike arz eden konular belirlendi. 2022 yılı başından itibaren de uygulamalar başlayacaktır.

Biz de bu çalışmaları yakinen takip ettik, içerisinde bulunduk, bundan sonra da aynı şekilde takip etmeye, içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte devlet millet el ele, vatandaşlarımızın yüksek katkı ve anlayışları ile bu farkındalığı oluşturacağız. İnşallah afetlere karşı daha hazırlıklı olacağız.

Başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi olmak üzere bu değerli projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese özellikle İl Müdürlüğümüze, akademisyen hocalarımıza ve çalışmalara katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Projenin ülkemize, milletimize, İlimize ve Bolulu Hemşerilerime hayırlı olmasını dilerim.

Depremler başta olmak üzere, afetlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Unutmayalım en erken uyarı sistemimiz belleğimizdir. Acı ve zararları en aza indirmenin en etkin yolu tedbir ve bilinçtir.

Deprem şartlarına uymayan ev ve diğer yapıları devletimizin de katkılarıyla depreme dayanıklı hale getirelim. Tüm tedbirlerimizi en iyi şekilde alalım ve takdiri Yüce Allah'a bırakalım" dedi

Bolu Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt yaptığı konuşmasında Bolu İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında bilgiler verdi. Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürü Gökhan Yılmaz tarafından da Bolu İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.