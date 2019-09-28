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IRCICA'dan el sanatları festivali

25 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Bakü İçerişehir İdaresi tarafından Uluslararası El Sanatları Festivali düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Bakü İçerişehir İdaresi tarafından Uluslararası El Sanatları Festivali düzenlendi.

Tarihi İçerişehir'de düzenlenen festivalin açılışına Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından 30 Müslüman ülkeden yaklaşık 50 sanatçının eserlerinin yer aldığı festival alanı gezildi. Farklı ülkelerden sanatçıların uygulamalı olarak sergiledikleri seramik, ebru, tezhip, takı, vitray, ahşap oymacılık, minyatür, dokumacılık gibi el sanatları katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada IRCICA ile ortak gerçekleştirilen festivalde sergilenen el sanatları örneklerini çok beğendiğini söyledi.

İslam dininin felsefesinin bu eserlere yansıtıldığını ifade eden Garayev, "Bu eserler tüm dünyanın zenginliğidir. Bu tarz organizasyonları destekliyoruz." dedi.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Eren, İslam dünyasındaki el sanatlarını geliştirmek ve bu işle uğraşan ustaların emeklerini değerlendirmek için her yıl bir ülkede festival düzenlediklerini bildirdi.

Festivalde Endonezya'dan Fas'a, Kazakistan'dan Senegal'e kadar çeşitli ülkelerden sanatçıların yer aldığını belirten Eren, her dalda bir esere para ödülü verileceğini kaydetti.

Eren, festivalin 5 gün devam edeceğini belirtti.

IRCICA'dan el sanatları festivali

İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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