İrem Bağları kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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İrem Bağları kar yağışıyla beyaza büründü

22.03.2022 09:05

Bahçelerin havadan görüntüleri Donan ağaçlar Doğu Anadolu'da ilkbaharda soğuklar etkili oluyor IĞDIR - Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla birlikte İrem Bağları beyaza büründü.

Bahçelerin havadan görüntüleri

Donan ağaçlar Doğu Anadolu'da ilkbaharda soğuklar etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla birlikte İrem Bağları beyaza büründü.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı, doğal güzellikleri, bahçeleri ve birbirinden farklı ağaçlarıyla bilinen İrem Bağlarında da etkili oldu.

Kar yağışıyla adeta beyaz bir örtüyle kaplanan bağlardaki ağaçlar dondu.

Yağış nedeniyle bir takım olumsuzluklar yaşanırken bir yandan da güzel manzaralar oluştu.

İrem Bağları kar yağışıyla beyaza büründü
İrem Bağları kar yağışıyla beyaza büründü
İrem Bağları kar yağışıyla beyaza büründü

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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Doğu Anadolu, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrem Bağları kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


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