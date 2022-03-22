İrem Bağları kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Bahçelerin havadan görüntüleri

Donan ağaçlar Doğu Anadolu'da ilkbaharda soğuklar etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla birlikte İrem Bağları beyaza büründü.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı, doğal güzellikleri, bahçeleri ve birbirinden farklı ağaçlarıyla bilinen İrem Bağlarında da etkili oldu.

Kar yağışıyla adeta beyaz bir örtüyle kaplanan bağlardaki ağaçlar dondu.

Yağış nedeniyle bir takım olumsuzluklar yaşanırken bir yandan da güzel manzaralar oluştu.