Son Dakika Haberleri: İrem Başak Bilgin: "Koruyucu Ailelik İnsan Yeni Kapılar Açan Bir Araç Aslında"

İrem Başak Bilgin: "Koruyucu Ailelik İnsan Yeni Kapılar Açan Bir Araç Aslında"

38 dakika önce

- Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği İrem Başak Bilgin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve...

- Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği
İrem Başak Bilgin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Programa katılan İrem Başak Bilgin konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:07 Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Kimin Parasını Kime Veriyorsun" Diyen Erdoğan'a Canlı Yayında Cevap Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz

Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrem Başak Bilgin: "Koruyucu Ailelik İnsan Yeni Kapılar Açan Bir Araç Aslında"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]