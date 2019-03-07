İrem Başak Bilgin: "Koruyucu Ailelik İnsan Yeni Kapılar Açan Bir Araç Aslında"
38 dakika önce
- Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği İrem Başak Bilgin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve...
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:07 Kaynak: AA
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