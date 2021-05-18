İrem Derici, tatil sezonunu Antalya Kalkan'da açtı. Kaş'ta lüks odada konaklayan şarkıcı, bikinisiyle ayna karşısında yaptığı selfie'yı Instagram'dan paylaştı. Derici kareye, "Şeftalilerimi Kalkan'da çıkardım. Kahretsin" diye yazdı. Fit vücudu ve dövmeleriyle dikkat çeken şarkıcıya, kısa sürede yüzlerce yorum yağdı. Yaptığı açıklama ve paylaştığı pozlarla gündem olan Derici, bikinili karesiyle yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu.