Yayını izleyen çok sayıda kişi İrem Derici'ye para gönderdi.
Yayını izleyen çok sayıda kişi İrem Derici'ye para gönderdi. Ünlü şarkıcı, önceki akşam yeniden yayına bağlandı ve o paraları gönderen kişilere iade ettiğini açıkladı: "Üç gün boyunca oturdum, insanların IBAN'ına para gönderdim sizin yüzünüzden!"
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4.06.2020 17:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İrem Derici: 3 gün para gönderdim - Son Dakika