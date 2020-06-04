İrem Derici: 3 gün para gönderdim

Yayını izleyen çok sayıda kişi İrem Derici'ye para gönderdi. Ünlü şarkıcı, önceki akşam yeniden yayına bağlandı ve o paraları gönderen kişilere iade ettiğini açıkladı: "Üç gün boyunca oturdum, insanların IBAN'ına para gönderdim sizin yüzünüzden!"