İrem Derici ailesinin yanına taşındı
6 saat önce
Bir depo kiralayıp evindeki eşyalarını oraya taşıtan ünlü şarkıcı, kıyafetlerini alarak ailesinin yanına yerleşti.
Bir depo kiralayıp evindeki eşyalarını oraya taşıtan ünlü şarkıcı, kıyafetlerini alarak ailesinin yanına yerleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:14
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