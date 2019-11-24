Son Dakika Haberleri: İrem Derici ailesinin yanına taşındı
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İrem Derici ailesinin yanına taşındı

6 saat önce

Bir depo kiralayıp evindeki eşyalarını oraya taşıtan ünlü şarkıcı, kıyafetlerini alarak ailesinin yanına yerleşti.

İrem Derici ailesinin yanına taşındı, System.String[]

Bir depo kiralayıp evindeki eşyalarını oraya taşıtan ünlü şarkıcı, kıyafetlerini alarak ailesinin yanına yerleşti.


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:14 
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