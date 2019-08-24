Son Dakika Haberleri: İrem derici bartın'da 5 bin kişiye konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

İrem derici bartın'da 5 bin kişiye konser verdi

54 dakika önce

BARTIN Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkum Kum Zambağı Festivali'nde sanatçı İrem Derici, kumsalda kurulan platformda 5 bin kişiye konser verdi.

İrem derici bartın'da 5 bin kişiye konser verdi, System.String[]
BARTIN Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkum Kum Zambağı Festivali'nde sanatçı İrem Derici, kumsalda kurulan platformda 5 bin kişiye konser verdi.
5'inci İnkum Kum Zambağı festivalinin son akşamında pop müziği sanatçısı İrem Derici İnkum tatil beldesinde kumsala kurulan platformda konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirerek, sevenlerini coşturdu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ünlü sanatçı İrem Derici'ye, Bartın'ın tel kırma şalını hediye ederek etti.


İrem Derici, Bartın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç ressam Sinem Demirci, renklerin dünyasını anlattı
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 00:28:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrem derici bartın'da 5 bin kişiye konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]