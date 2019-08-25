Son Dakika Haberleri: İrem Derici Bartınlıları coşturdu
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İrem Derici Bartınlıları coşturdu

38 dakika önce

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkumu Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan İrem Derici Bartınlılara neşe dolu anlar yaşattı.

İrem Derici Bartınlıları coşturdu, System.String[]

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkumu Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan İrem Derici Bartınlılara neşe dolu anlar yaşattı.


Pop müziği sanatçısı İrem Derici Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen İnkumu Kum Zambağı Festivali'nde sahne aldı. İnkumu sahiline oluşturulan platformda alana toplanan binlerce kişiye sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. Sanatçıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Bartın işi tel kırma şal ve cam altı sanatı ile yapılmış kum zambağı tablosu hediye edildi. - BARTIN

İrem Derici, Bartın, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:52 Kaynak: İHA
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