İrem Derici'den aşk itirafı!

"Kendi kendinize yazıp çiziyorsunuz. Bir sosyal medya platformunda 1 aydır sohbet ediyorduk. Güldük oynadık, komiğimize gitti."
RUHUNUZ DUYMADI
Derici, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine bir de itirafta bulundu: "Ben gizli tuttum mu tutarım. Geçen sene 6 ay güzel bir ilişki yaşadım, ruhunuz duymadı."
BU BENİM TAVRIM
Geçtiğimiz günlerde hatırını soran muhabirlere "Domuz gibiyim" diyen İrem Derici, bu sözünün haber olmasına sitem etti: "Artık bilmiyor musunuz yahu, bu benim tavrım. Bu kadın 10 yıldır argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani."
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