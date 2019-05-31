İrem Derici'den Best Değil 'Mest Of' Albüm!

"Mest Of" adını verdiği yeni albümünde kendisinin en sevdiği, mest olduğu şarkıları seslendiren İrem Derici bu albümü için 'Bu albümdeki şarkılar beni mest eden şarkılar. Dinleyicime hediyem olsun' diyor.

"Kalbimin Tek Sahibine, Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı, Dantel , Aşk Eşittir Biz, Evlenmene Bak, Zorun Ne Sevgilim, Bazı Aşklar yarım Kalmalı , Meftun" gibi bir çok şarkısıyla dinlenme ve izlenme rekorları kıran yeni nesil Pop Star İrem Derici geçmiş yılların sevilen şarkılarını yorumladığı yepyeni bir proje albüme imzasını attı."Mest Of" adını verdiği yeni albümünde Aşkın Tuna, Ayhan Çakar, Feyyaz Kuruş, Kenan Doğulu, Sadun Ersönmez, Seda Akay, Sibel Alaş ve Sezen Aksu'nun sevilen şarkılarının yorumlandığı 8 ayrı İrem Derici şarkısı yer alıyor.

"Mest Of" albümü için Türk Pop Müziği'nin geçmişten günümüze kulaklarımızda yer eden şarkıları arasından 'söylemekten hoşlandığı şarkılar' arasından seçim yapan İrem Derici, şarkı seçiminde tercihini kendisini mest eden şarkılardan yana kullandığını söylüyor: 'Bu şarkılar hakikaten beni ezelden beri mest eden şarkılar. Benim kendi mest of' um… Dinlerken mest olduğum bu güzel şarkıları bir de ben seslendirmek istedim. Bu albüm dinleyicime benden bir hediye' cümleleriyle duygularını ifade ediyor.

Prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras 'ın yaptığı Mest Of albümünü geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluşturan İrem Derici şarkıların düzenlemelerinde Alper Atakan ve Mustafa Ceceli ile çalıştı.

DMC etiketi ile müzik marketlerde yerini alan geçmiş yılların en sevilen şarkılarını kulaklarımızın pasını alacak yorumuyla yeniden seslendiren İrem Derici'nin "Mest Of" albümünün fotoğraflarını Lara Sayılgan çekti.