İrem Derici'den İzmir'e Zeki Müren selamı

Ünlü popçu, yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konsere bir sürprizle başladı. Derici, yıllar önce Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren'in yaptığı gibi, üzerinde "Canım Egeme saygımla geldim" yazılı taç şeklindeki dövizle sahneye çıktı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda dördüncü kez sahne aldığını söyleyen İrem Derici, "Yıllar önce 'Sanat Güneşi'mizin yaptığı gibi sizleri selamlamak istedim. ve yeni şarkımla geldim" diyerek "Affeder mi Aşk Bizi?" şarkısını seslendirdi.

Derici, 2 saatlik konserinde hit olmuş şarkılarını söyledi.

Zeki Müren 1966 yılında İzmir Fuarı'nda sahneye çıkmış, şehirde büyük bir sevgi seliyle karşılanan sanatçı elinde taşıdığı dövizle böyle görüntülenmişti.