İrem Derici'den 'Leaving Neverland' Yorumu

İrem Derici, katıldığı radyo programında yeni yayınladığı teklisinde çok hüzünlü ve mutsuz olduğu bir anında seslendirdiğini söylerken yakında 90'lı şarkılardan oluşan bir cover albüm yayınlayacağının müjdesini verdi.

İrem Derici, katıldığı radyo programında yeni yayınladığı teklisinde çok hüzünlü ve mutsuz olduğu bir anında seslendirdiğini söylerken yakında 90'lı şarkılardan oluşan bir cover albüm yayınlayacağının müjdesini verdi. Derici, son günlerde yayınlanan 'Leaving Neverland' belgeselinde dünya starı Michael Jackson ile ilgili iddia edilen çocuk istismarına yönelik iddialar hakkında da bu iddialara inanmadığını söyledi.



Kısa sürede yakaladığı başarılarla müzik dünyasının en başarılı kadın vokallerinden biri olmayı başaran ve kısa bir süre önce 'Meftun' adlı yeni yayınlanan teklisi ile bir kez daha kalplere girmeyi başaran İrem Derici, CRI TURK'te konuk olduğu Michael Kuyucu'nun programında çok ilginç açıklamalarda bulundu. İrem Derici, Meftun adlı şarkısını çok hüzünlü ve mutsuz olduğu bir anında seslendirdiğini söyledi ve "Dört, beş saat kadar ağladığım bir gündü, sonrasında hemen stüdyoya gittim ve bu şarkının okumalarını yaptım" dedi.



İrem Derici, Michael Kuyucu'ya yakında 90'lı şarkılardan oluşan bir cover albüm yayınlayacağının müjdesini verdi. İrem Derici, son zamanlarda Michael Jackson ile ilgili tekrar gündeme gelen taciz konusuna inanmadığına ve bunun bir komplo olduğunu düşündüğünü söyledi.



"Para koparmak için müthiş yöntemler bunlar"



Michael Kuyucu, İrem Derici'ye son günlerde yayınlanan 'Leaving Neverland' belgeselinde dünya starı Michael Jackson ile ilgili iddia edilen çocuk istismarına yönelik iddialar hakkında ne düşündüğünü söyledi.



İrem Derici, çocukluğundan beri bir Michael Jackson hayranı olduğunu söyledi ve bu iddialara inanmadığını söyledi. İrem Derici, son zamanlarda yayınlanan 'Leaving Neverland' adlı belgeselde yer alan iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Michael Jackson'a yönelik çocuk istismarlarıyla ilgili iddialara ben inanmıyorum. Para koparmak için müthiş yöntemler bunlar. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum, belki çok büyük bir hayranı olduğum için konduramama durumu da var olabilir. Bir şey diyeceğim; ölmüş gitmiş adam, 10 yıldan fazla oldu. Keza, Whitney Houston'ın da ikinci belgeseli çıktı. Bu güzel örnek mi? Yine Amy Winehouse'un da mesela. Bunlar lazım, izlememiz de lazım; ama bazı şeyleri de birazcık kapatmak lazım. Ne oluyor şimdi? İstismara uğrayan çocuklar mı çıkmış piyasaya, biz de istismara uğradık diye? Bahsettiğimiz isim Michael Jackson. Dünyanın, yeryüzünü, güneş sisteminin en büyük yıldız. Onun bir saç teli gibi biri daha gelmeyecek. Düşünün ben İrem Derici olarak 80 milyonluk bir ülkede bile neler yaşıyorum, nasıl iftiralara uğruyorum, bırakın da Michael Jackson'da uğrasın yani. Adamın ölüsü para ediyor yahu. Yıllık ne kadar para kazanılıyor Michael Jackson üzerinden acaba? Bak şimdi o belgeselin yapımcısı, "Çocuklar çıksın, biz istismara uğradık desinler" diyerek parayı kazanıyor. Çok basit şeyler bunlar. Dünya medyasının hepsi saçmalıyor. 10 sene oldu, adam öldüğünden beri aklınız neredeydi peki? Aileler mesela galeyana geldi. Yapsaydınız o zamanlar, evladınızın hakkını arasaydınız o zaman. Bunun zamanlaması çok düşündürüyor insanı" diyerek bu belgeseldeki iddiaların ticari menfaatler barındığını düşündüğünü söyledi.



"90'lar pop cover albümü hazırlıyorum"



İrem Derici, Michael Kuyucu'ya bundan sonra yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapmayacağını hem single projeler ile kariyerine devam edeceğini söyledi.



Michael Kuyucu'nun başarılı yorumcuya "Sen çok iyi bir vokalsin neden cover bir albüm yapmıyorsun?" demesi üzerine İrem Derici, ilk kez bir cover albüm üzerinde çalıştığını açıkladı.



İrem Derici yakında yayınlanacak bu albümü ile ilgili "6 şarkılık 90'lar cover albümü yapıyorum. Biraz yırtık aranjelerle, benim 90'larda en sevdiğim şarkılardan oluşan bir albüm olacak. İki slow var, diğer dördü hoppa cuppa. Albüm yapmayacağım diyordum, bilinçsizce yine albüm yapıyorum. Cover da olsa para bunlar, aranjörleri biliyorsun. Şarkıların paralarını kendimiz ödüyoruz, plak şirketimizin de bir payı oluyor tabii ki, ama büyük kısmını biz ödüyoruz. Bu arada ilk çalıştığım plak şirketinden ben 4 sene hiç bir şey alamadım. "Ünlü reklamcının kızı, heves etti. Bir tane single çıkaracak, sonra piyasadan silinip gidecek" gözüyle bakıldı bana. Anlaşmayı kezban gibi okumadan imzaladım. Ben de başarılı olacağımı düşünmüyordum ki. Ben Türkçe müzik bile dinlemiyordum, bir anda Türkçe söylemeye başladım. Ben yabancı caz söylüyorum yıllardır. Tip de yok, o zaman hele iyice yok. Kim dinleyecek beni, diyordum. Ben bu kadar kısa bir sürede böyle İrem Derici olayına döneceğime asla ve asla ihtimal vermiyordum. Ben yine reklamcılığa dönerim, grubum var zaten, çıkar okurum gecede 250-300 TL kazanırım diyordum. O 5 sene böyle güme gitti".



"Başarılı olmak için para lazım"



Derici, müzik piyasasına girmek isteyenlerin başarılı olmak için ciddi bir sermayeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Kuyucu'nun, müzikte yetenek mi yoksa para mı daha önemli sorusuna İrem Derici, her ikisi de dese de paranın bazı durumlarda daha önemli olduğuna vurgu yaptı. İrem Derici, "Albüm için yetenek de para da gerekli. Bana şey diyorlar, "O Ses Türkiye'den çıkmış, tek ünlü olmuş isim İrem Derici" diyorlar. Ama olay farklı, benim babamın parası vardı ve bana bir klip çekti, bana bir şarkı satın aldı. Sermaye koydu yani. Şimdi, eskiden olduğu gibi Unkapanı'nda keşfettim bunu, ona plak yapacağım, albüm yapacağım durumu yok ki. O yüzden müzikte para lazım, maalesef para lazım. En basiti YouTube'a çıkartıyoruz şarkımızın klibini, YouTube'a da reklam vermek zorunda kalıyoruz. O kadar korkunç paralar dönüyor ki müzik piyasasında tahmin edemezsiniz, o yüzden para lazım" diyerek müzik dünyasında başarılı olmak için yatırım ve sermayenin önemine vurgu yaptı. - İSTANBUL

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