İrem Derici fındık festivali'nde rahatsızlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İrem Derici fındık festivali'nde rahatsızlandı

23.07.2023 09:15

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen finduk festivali'nin 2. gününde sahne alması planlanan İrem Derici, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Derici'nin yerine rap müzik şarkıcısı Eypio sahne alacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Fındık Festivali'nin 2. gününde saat 21.00'de sahne alması beklenen İrem Derici, aniden rahatsızlandı. Kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı konsere katılamayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

ANİDEN RAHATSIZLANDI

Fınduk Festivali'nin 2. gününde saat 21.00'de sahne alması beklenen İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Akçakocalı vatandaşlar ile buluşamayacak. Ani bir rahatsızlık geçiren İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti. Hem Yanmaz'dan hem de Akçakocalılardan özür dilediğini belirten Derici, en kısa zamanda başka bir konserde vatandaşlar ile buluşmak istediğini de dile getirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İrem Derici ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konser öncesi aniden rahatsızlanan İrem Derici hastaneye kaldırıldı

"SES TELLERİMİ DE ETKİLEDİ"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi; "Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum. Son dakikaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılamayacağımı inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun."

Konser öncesi aniden rahatsızlanan İrem Derici hastaneye kaldırıldı

EYPİO SAHNE ALACAK

İrem Derici'nin yerine bu akşam rap müziğin önemli isimlerinden Eypio saat 21.00'de Akçakocalı vatandaşlar ile buluşacak.

Konser öncesi aniden rahatsızlanan İrem Derici hastaneye kaldırıldı
Konser öncesi aniden rahatsızlanan İrem Derici hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İrem Derici, Akçakoca, Eypio, Düzce, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrem Derici fındık festivali'nde rahatsızlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Yüzde 30,5 Zam
11:12 AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne transfer olan Suat Kılıç, ilaç fiyatlarına gelen zamma isyan etti
10:47 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na başarısızlık eleştirisi yaptı
10:42 Toplantıdan yeni detaylar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne baka baka "Sizi başarısız buluyorum" demiş
10:43 Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile Samimi Bir Görüşme Yaptı
10:39 Omzuna yatıp elini öptü! İşte Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'in samimi anları
10:39 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti
10:35 Nagehan Alçı, boşanmak için Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep etti
10:20 KPSS Lisans sınavı başladı
10:15 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 11:28:33. #1.11#
SON DAKİKA: İrem Derici fındık festivali'nde rahatsızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement