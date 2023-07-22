İrem Derici fındık festivali'nde rahatsızlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Fındık Festivali'nin 2. gününde saat 21.00'de sahne alması beklenen İrem Derici, aniden rahatsızlandı. Kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı konsere katılamayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

ANİDEN RAHATSIZLANDI

Fınduk Festivali'nin 2. gününde saat 21.00'de sahne alması beklenen İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Akçakocalı vatandaşlar ile buluşamayacak. Ani bir rahatsızlık geçiren İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti. Hem Yanmaz'dan hem de Akçakocalılardan özür dilediğini belirten Derici, en kısa zamanda başka bir konserde vatandaşlar ile buluşmak istediğini de dile getirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İrem Derici ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SES TELLERİMİ DE ETKİLEDİ"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi; "Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum. Son dakikaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılamayacağımı inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun."

EYPİO SAHNE ALACAK

İrem Derici'nin yerine bu akşam rap müziğin önemli isimlerinden Eypio saat 21.00'de Akçakocalı vatandaşlar ile buluşacak.