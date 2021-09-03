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İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici'ye 1 milyonluk boşanma davası - Son Dakika

İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici'ye 1 milyonluk boşanma davası

03.09.2021 09:06
İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici'ye 1 milyonluk boşanma davası, System.String[]

1 milyon lira tazminat talep eden ve iki çocuğunun velayetini isteyen Hulusi Derici, eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini de öne sürdü.

1 milyon lira tazminat talep eden ve iki çocuğunun velayetini isteyen Hulusi Derici, eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini de öne sürdü.

2019'da Hulusi Derici'nin şirketinde ekonomik kriz çıktığının anlatıldığı dilekçede, "Hulusi Derici, bu krizin önüne geçmek için eşinden yardım istemiştir. Eşiyle Hulusi Derici arasında sözleşme imzalanmıştır. Selma Derici sözleşme adı altında kendisine devredilen Bodrum'daki evin kendisine ait olduğunu ve Hulusi Derici'ye iade etmeyeceğini dile getirmiştir. Tarafların boşanmalarını, 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ile iki çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ediyoruz. Çocuklar için 10 bin lira nafaka ile Bodrum'daki 3 mesken ile Zekeriyaköy'deki 2 meskene tedbir konulmasını istiyoruz" denildi.

İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici'ye 1 milyonluk boşanma davası

Ekonomik Kriz, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici'ye 1 milyonluk boşanma davası - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici'ye 1 milyonluk boşanma davası - Son Dakika
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