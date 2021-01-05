İrem Derici: Pandemi uzarsa hastane odamı ayırsınlar - Son Dakika

İrem Derici: Pandemi uzarsa hastane odamı ayırsınlar

05.01.2021 08:58
İrem Derici: Pandemi uzarsa hastane odamı ayırsınlar, System.String[]

2021 yılını yeni şarkısı "Vazgeçtim İnan"la karşılayan İrem Derici, Radyo Juke'ta yayın yapan Sarı Şeker Sema'nın konuğu oldu.

2021 yılını yeni şarkısı "Vazgeçtim İnan"la karşılayan İrem Derici, Radyo Juke'ta yayın yapan Sarı Şeker Sema'nın konuğu oldu. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in şarkısını yeniden yorumlayan Derici, "Ben içimdeki çeşitliliği görsünler istiyorum, ben pop değilim ben her şeyim. Hayatımın 3 senesinde en ağır metal müziği de dinledim, zaman zaman rap de dinledim" diye konuştu.

DAHA KÜÇÜK BİR HAYATA GEÇTİM

Derici pandemi dönemini nasıl geçirdiğini de anlattı: "Çok güzel geçirdim bu dönemi, ben kendimi seven, yalnızlığı seven birisiyim. Daha küçük bir hayata geçtim, Maslak'ta hangar gibi bir evde oturuyordum, sırf terası şu an oturduğum ev kadardı, kirayı aidatı yarıya düşürdüm. Yine çok güzel bir evde oturuyorum ama tek kişiyim ne gerek var 2 kata."

2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, "Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, 'odamı ayırsınlar' buradan sesleniyorum. Bana Allah aşık olduğum şeyi meslek haline getirme fırsatı verdi ama bir senedir bunu yapamıyorum. Bu bir buçuk seneye doğru ilerlerse tımarhane bekle beni geri geliyorum. Evde 10 sene de kalırım, evi daha da küçültürüm, arabamı satarım ama bana sahne verin başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

KİMSEYE TAHAMMÜL EDEMİYORUM

İrem Derici, "2021'de aşk seni bulsun mu" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Artık kimseye tahammül edemiyorum. Denemeler oluyor ama ikinci buluşmayı geçemedim kimseyle.

Hayatıma giren insanların bana dair fikri var maalesef, rezalet bir şey bu. Benim için google'a bakıyorlarsa donsuz kaçarlar. Ben ne yapacağım 'o haber yanlıştı, o yüzden bitmedi' diye onu mu anlatacağım? Kendi kafamda birini bulursam eğer, egolarından arınmış, ünlü olma, benimle tanınma derdi olmayan ya da maddiyata göz dikmemiş, kendi maddi durumu zaten iyi olan ancak öyle olur."

Oyunculuk yapacaksam botoksu bırakırım

İrem Derici oyunculuğa sıcak baktığını söyledi: "2016'da 'Bekar Bekir' diye filmde oynamıştım. Dizilerde ufak tefek rollerim vardı. Ama oyunculuk yapacaksam botoksu bırakırım. Kendimi izlerken çok yetersiz buldum. Ses tonlamam, yüzümün diğer yerleri efsane ama kaşlar kımıldamadığı için olmuyor."

Eski eşten imalı paylaşım

İrem Derici'nin, Sagopa Kajmer'in "Vazgeçtim İnan" şarkısını seslendirmesi üzerine rapçi'nin eski eşi Kolera olay yaratan bir tweet attı. Sagopa Kajmer'in Twitter hesabına "İrem Derici, şarkımı kendinden güzellikler katarak yorumladı. Çok mutlu oldum" yazmasının ardından Kolera, eski eşinin Derici ile birlikte olduğunu ima eden paylaşım yaptı: "E tabii kirasını bir şekilde ödetirler. İlla para vermene gerek yoktur."

İrem Derici: Pandemi uzarsa hastane odamı ayırsınlar

Sagopa Kajmer, İrem Derici, Metal, Radyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İrem Derici: Pandemi uzarsa hastane odamı ayırsınlar - Son Dakika Magazin


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