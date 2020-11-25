İrem Derici'ye uyarı - Son Dakika

İrem Derici'ye uyarı

25.11.2020 09:35
İrem Derici'ye uyarı, System.String[]

Ünlü şarkıcının Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile birlikte kamera karşısına geçtiği klip, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından müstehcen bulundu.

Ünlü şarkıcının Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile birlikte kamera karşısına geçtiği klip, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından müstehcen bulundu. Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klip için RTÜK'ten İrem Derici'ye uyarı geldi.

Memelerimi satacağım

Cihan Şensözlü'nün "Sanane Cihanna?" adlı YouTube programına konuk olan İrem Derici, ilginç bir açıklama yaptı.

Yıllar önce göğüslerine silikon taktıran şarkıcı, "İşsiz kalırsam memelerimi satacağım. Kaç yıl önce 4 bin euro'ya yaptırdım" dedi.

İrem Derici'ye uyarı

İrem Derici, Kamera, Radyo, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İrem Derici'ye uyarı - Son Dakika Magazin


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