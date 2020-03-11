İrem Derici'yi taciz eden sanığa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İrem Derici'yi taciz eden sanığa hapis cezası - Son Dakika

İrem Derici'yi taciz eden sanığa hapis cezası

6 saat önce

Şarkıcı İrem Derici'yi evine çiçekle giderek ve sosyal medya üzerinden mesajlar atarak taciz ettiği iddia edilen sanık E. K., yargılandığı davada 'cinsel taciz' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İrem Derici'yi taciz eden sanığa hapis cezası, System.String[]

Şarkıcı İrem Derici'yi evine çiçekle giderek ve sosyal medya üzerinden mesajlar atarak taciz ettiği iddia edilen sanık E. K., yargılandığı davada 'cinsel taciz' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.


Şarkıcı İrem Derici'ye sosyal medya hesabı üzerinden taciz mesajları atarak ve evinin önüne çiçeklerle giderek aşık olduğunu söylediği iddia edilen E. K.'nın 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer hazır bulundu.


"Sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmektedir"


Şarkıcı İrem Derici'nin iş programının yoğun olması dolayısıyla duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.


Sanık E.K.'nın üzerine atılı 'cinsel taciz' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanığın 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL

İrem Derici, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
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