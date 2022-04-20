İREM, DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞIP ÖLDÜ -- - Son Dakika
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İREM, DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞIP ÖLDÜ --

20.04.2022 15:31

ÇORUM'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÇORUM'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi'nde yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Arin, bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İREM, DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞIP ÖLDÜ --
İREM, DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞIP ÖLDÜ --
İREM, DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞIP ÖLDÜ --
İREM, DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞIP ÖLDÜ --

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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hitit Üniversitesi, Üniversite, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İREM, DİŞ TEDAVİSİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞIP ÖLDÜ -- - Son Dakika


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