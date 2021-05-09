Özcan Deniz ile başrolünde oynadığın dizi 'Seni Çok Bekledim', erken final yaptı. Ne söylemek istersin?

Burada reytingin düşük olmasına değil, neden düşüşe geçtiğine bakmak lazım. Muhteşem bir kadroydu, herkes işinde en iyisi olmaya çalıştı. "İşte budur" deyip karar verdiğim senaryo, olduğu gibi gitmedi. Bu da izleyiciye yansıdı. Bunu oyuncu olarak fark edip tepki gösterseniz de oynamak zorundasınız.

Dizi bittikten sonra Özcan Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktığın ve birlikte tüm fotoğraflarınızı sildiğin yazıldı. Bu olayın aslı nedir?

İşin aslı yanlış biliniyor. Takipçilerimden "Özcan Deniz seni takipten çıkardı ve birlikte tüm fotoğraflarınızı sildi. Siz niye onu hala takip ediyorsunuz ve fotoğraflarını silmiyorsunuz?" diye mesajlar gelince bu olayı öğrendim. Dizi zamanında aramızda bireysel hiçbir sorun yaşanmadı ama dizinin bir gerginliği vardı. Dizi bittikten sonra bir daha hiç görüşmedik. Bu yapılan çok büyük bir saygısızlık. Fanlarım beni haberdar edince ben de takibi bıraktım ve tüm fotoğraflarımızı sildim. Bu saygısızlık karşısında başka ne yapabilirdim ki?