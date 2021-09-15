İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı

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İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in başrolü paylaştığı Baş Belası dizisi, 13. bölümüyle final yaptı. Çekimleri tamamlayan güzel oyuncu da yaz bitmeden tatile gitti.

"YAZ BENİM İÇİN ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Arkadaşlarıyla tatile giden İrem Helvacıoğlu, otel yerine kiraladıkları teknede zaman geçirmeyi tercih etti. Oyuncu, 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından teknede çektirdiği mayolu pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Helvacıoğlu'nun "Yaz benim için şimdi başlıyor" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede 235 binden fazla beğeni aldı.

3 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ

3 yıldır Eser Alp ile birlikte olan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan oyuncu "Kalbim boş, ilişkim bitti" demişti.

İrem Helvacıoğlu ve Eser Alp

İşte İrem Helvacıoğlu'nun tatil paylaşımları...