İREM HELVACIOĞLU VE ÖZCAN DENİZ'DEN YENİ POZLAR - Son Dakika

İREM HELVACIOĞLU VE ÖZCAN DENİZ'DEN YENİ POZLAR

13.12.2020 17:10
İREM HELVACIOĞLU VE ÖZCAN DENİZ'DEN YENİ POZLAR, System.String[]

İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı 'Seni Çok Bekledim'in çekimleri, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Proje, çekilen ilk Türk dizisi olacak

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı 'Seni Çok Bekledim'in çekimleri, Erzincan'da başladı. Erzincan'ın Kemaliye bölgesinde yaklaşık 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul'a giden oyuncular ve kamera arkası ekip Beykoz Kundura Platoları'nda ve Beylerbeyi'nde gerçekleştirdikleri çekimlerin ardından, birinci bölümdeki sahneleri tamamlamak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

İREM HELVACIOĞLU VE ÖZCAN DENİZ'DEN YENİ POZLAR

Seni Çok Bekledim, İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz, Katar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İREM HELVACIOĞLU VE ÖZCAN DENİZ'DEN YENİ POZLAR - Son Dakika Magazin


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