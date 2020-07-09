İrem'i bıçakla öldüren Afgan sanığa 26 yıl hapis - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, İrem Ayrancı'yı (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam (30), 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, kadının parası ile cep telefonunu çaldığı için de 'hırsızlık'tan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Entuzam, son savunmasında, genç kadınla para nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Masanın üzerinde duran bıçağı alarak vücudunu çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan geçen yıl 14 Ağustos'ta haber alamayan yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese giden ekipler, kapıyı çilingire açtırarak, girdikleri evde genç kadını bıçakla öldürülmüş buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genç kadının evde bulunamayan cep telefonunun izini sürüp, katil zanlısı Afgan İzzetullah Entuzam'u yakaladı. Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede gözaltına alınan Entuzam, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Entuzam hakkında, 'kasten öldürme' suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme heyeti, İrem Ayrancı'yı bıçaklayarak öldüren İzzetullah Entuzam'a 'kasten öldürmek' suçundan 18 yıl, cep telefonu ve parasını çaldığı için de 'hırsızlık' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.