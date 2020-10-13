DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25
13.10.2020 17:14
İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift tutuklandıBursa'da, İrem G.'yi evinin önünden otomobille kaçıran ve fuhşa zorladığı iddiasıyla aranırken teslim oldukları Kütahya'da adliyeye sevk edilen Haydar ve Leyla Balyoz çifti, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift tutuklandı
Bursa'da, İrem G.'yi evinin önünden otomobille kaçıran ve fuhşa zorladığı iddiasıyla aranırken teslim oldukları Kütahya'da adliyeye sevk edilen Haydar ve Leyla Balyoz çifti, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden Haydar Balyoz'un İrem G.'ye yönelik 'kaçırma ve fuhuş' iddiasını kabul etmeyerek, "Biz onu eski eşimin oğlu olan E.Ö.'den kurtarmak için aldık" dedikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı