DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift tutuklandı

Bursa'da, İrem G.'yi evinin önünden otomobille kaçıran ve fuhşa zorladığı iddiasıyla aranırken teslim oldukları Kütahya'da adliyeye sevk edilen Haydar ve Leyla Balyoz çifti, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden Haydar Balyoz'un İrem G.'ye yönelik 'kaçırma ve fuhuş' iddiasını kabul etmeyerek, "Biz onu eski eşimin oğlu olan E.Ö.'den kurtarmak için aldık" dedikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.