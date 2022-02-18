İrem'in katil zanlılarına müebbet hapis istemi - Son Dakika

Mersin'de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanıkların 'yakın akrabayı töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davanın 7'nci duruşması 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuklu bulunan anne Saadet B., baba Kasım B., ağabeyler Vedat B., Mehmet Ali B. ve amca Mehmet Veyis B. SEGBİS yönetimiyle ifade verirken, tutuksuz yargılanan Mehmet Ali B. ise duruşmaya katılmadı. Sanıklar önceki duruşmalarda verdikleri ifadelerini tekrar ederken, savcı mütalaasını verdi. Mütalaasında savcı, sanıkların 'yakın akrabayı töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca tahliye edilen sanıklardan amca Mehmet B.'nin de yeniden tutuklanması talep etti

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek, sanıkların tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

(Koray Ünlü/ İHA)