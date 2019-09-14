Son Dakika Haberleri: İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı

26 dakika önce

ESKİŞEHİR'de İrem Ayrancı'yı(30), evinde bıçaklayarak, öldürdükten sonra cep telefonunu alıp kaçan şüpheli Afganistan uyruklu İzzetullah E.(23), saklandığı kulübede yakalandı.

İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de İrem Ayrancı'yı(30), evinde bıçaklayarak, öldürdükten sonra cep telefonunu alıp kaçan şüpheli Afganistan uyruklu İzzetullah E.(23), saklandığı kulübede yakalandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, dün polis ekiplerinden yardım istedi.
Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdikleri evde genç kadını, bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Hemen harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Evde yapılan araştırmada genç kadının cep telefonunun olmadığı fark edildi. Cep telefonunun izini süren polis, şüphelinin Afganistan uyruklu İzzetullah E. olduğunu belirledi.
'PİŞMANIM'
Çobanlık yaptığı öğrenilen İzzetullah E., Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak, gözaltına alındı. İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edildi. İzzetullah E. adliye girişinde, gazetecilerin sorusu üzerine 'pişmanım' dedi. İrem Ayrancı'nın cenazesi ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Afganistan, Ayrancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı
Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma! Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden 'şaka' gibi savunma Son Dakika: Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:35:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]