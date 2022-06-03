İrem'in ölümünde sürücüye 23 yıl hapis cezasına avukat ağabey itiraz edecek

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde otomobiliyle polisten kaçarken İrem Özdemir'e (24) çarpıp ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Meslek hayatına ölen kardeşinin davası ile başlayan Avukat Ahmet Özdemir, olayın 'nitelikli kasten adam öldürme' suçu olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kaza, geçen yıl 2 Eylül'de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakası sahte olduğunu belirlenen otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan'a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Kuşaslan, uyarıya aldırmadan yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Kuşaslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan İrem Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KARDEŞİ ÖLDÜ, AVUKAT OLARAK SAVUNDUKazanın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki Ünal Bilici ile tedavisinin tamamlanmasının ardından İsmail Kuşaslan gözaltına alındı. Kuşaslan tutuklanırken, Bilici ise serbest bırakıldı. Araçta yapılan aramada 2 sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada İrem Özdemir'in ailesinin avukatlığını, meslek hayatına kardeşinin davasıyla başlayan Ahmet Özdemir üstlendi. Davaya, karar duruşmasıyla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsmail Kuşaslan, İrem Özdemir'in ağabeyi avukat Ahmet Özdemir, yakınları ile sanığın avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu bulunan Ünal Bilici de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tanık olarak dinlendi.'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' DEDİOlay günü polisten kaçarken akaryakıt istasyonuna girerek durmayı amaçladığını öne süren sanık Kuşaslan, "Bayanı gördüğüm anda, arada 5 metre mesafe kalmıştı. Mesafe kısa olduğu için fren izi çıkmamış olabilir. Kızı görünce panikledim, o nedenle direksiyonu kırdım ve manevra yaptım. Öldürme kastım yoktu. Orada yaya olabileceğini düşünemedim. Keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi. Kuşaslan, Özdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.İrem Özdemir'in babası Mehmet Özdemir , olayın kaza olmadığını söyleyerek, "Bu, bir cinayettir. Bunun dikkate alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.Avukat Ahmet Özdemir ise sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.AVUKAT AĞABEYDEN KARARA İTİRAZ Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın kontrolsüz şekilde kullandığı araçla İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olduğunun anlaşıldığını belirterek 'olası kastla adam öldürme' suçundan 23 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Avukat Ahmet Özdemir cezanın az olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması için itiraz edeceklerini söyledi.