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İREM'İN VURULDUĞU TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ; HAVLU İLE TETİK ÇEKME DENENDİ - Son Dakika

İREM'İN VURULDUĞU TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ; HAVLU İLE TETİK ÇEKME DENENDİ

30.12.2021 18:18

MERSİN'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakınının yargılanmasına devam edildi.

MERSİN'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakınının yargılanmasına devam edildi. İrem'in vurulduğu, ancak olayın ardından üzerinde parmak izi bulunmayan tabanca da mahkemeye getirildi. Ailenin intihar iddialarına karşı, havlu kullanılarak tetiğin başka biri tarafından çekilip çekilemeyeceği denendi. Parmağa sarılan havlu ile tetiğin çekilebileceği görüldü.

Olay, 7 Kasım 2019'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.

Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi.

KARDEŞİ İTİRAF ETTİ

7 şüpheli, ilk başta İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak, itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında 'Akrabaya karşı kasten öldürme', 3 amcası hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ

Olayda kullanılan, parmak izi bulunmayan tabanca, havluyla tetiğin çekilmiş olabileceği ihtimali üzerine mahkemeye getirildi. Mahkeme başkanı, intihar iddialarına karşı parmağın havlu ile tabancanın tetik kısmına girip giremeyeceğini denedi. Mahkemede parmağa sarılan havlu ile tetiğin çekilerek atış yapılabileceği görüldü.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İREM'İN VURULDUĞU TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ; HAVLU İLE TETİK ÇEKME DENENDİ
İREM'İN VURULDUĞU TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ; HAVLU İLE TETİK ÇEKME DENENDİ
İREM'İN VURULDUĞU TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ; HAVLU İLE TETİK ÇEKME DENENDİ

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İntihar, Mersin, Bahçe, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İREM'İN VURULDUĞU TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ; HAVLU İLE TETİK ÇEKME DENENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İREM'İN VURULDUĞU TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ; HAVLU İLE TETİK ÇEKME DENENDİ - Son Dakika
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