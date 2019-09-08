İrem Karamete'den bronz madalya

Milli eskrimci İrem Karamete, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre pul müsabakalarını 6'da 6 galibiyetle tamamlayan İrem Karamete, son 16 turunda ABD'li Erica Hooshi'yi 15-3, çeyrek finalde de Hollandalı Eline Rentier'i 15-10 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ABD'li Maia Mei Weintraub'a 15-11 kaybeden İrem, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.