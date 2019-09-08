Son Dakika Haberleri: İrem Karamete'den bronz madalya
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İrem Karamete'den bronz madalya

1 saat önce

Milli eskrimci İrem Karamete, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

İrem Karamete'den bronz madalya, System.String[]

Milli eskrimci İrem Karamete, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre pul müsabakalarını 6'da 6 galibiyetle tamamlayan İrem Karamete, son 16 turunda ABD'li Erica Hooshi'yi 15-3, çeyrek finalde de Hollandalı Eline Rentier'i 15-10 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ABD'li Maia Mei Weintraub'a 15-11 kaybeden İrem, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Amsterdam, Hollanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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