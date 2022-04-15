İrem Kostakoğlu'nun cinayet zanlısı da öldü - Son Dakika
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İrem Kostakoğlu'nun cinayet zanlısı da öldü

15.04.2022 01:17
İrem Kostakoğlu'nun cinayet zanlısı da öldü

Giresun'da işlenen İrem Kostakoğlu cinayetinin ardından intihar eden Yunus Emre Albayrak da hayatını kaybetti.

Giresun'da işlenen İrem Kostakoğlu cinayetinin ardından intihar eden Yunus Emre Albayrak da hayatını kaybetti.

Olayın ardından ağır yaralı olarak Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, cerrahi yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Giresun Merkeze bağlı Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir dairede ikamet eden İrem Kostakoğlu, kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Yunus Emre Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Aksu'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, hastanede hayatını kaybetti. - GİRESUN

YORUMLAR
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Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu! Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu! Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Yunus Emre, İntihar, Cinayet, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İrem Kostakoğlu'nun cinayet zanlısı da öldü - Son Dakika


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