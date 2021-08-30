İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran güzel oyuncu İrem Sak, tatil için Bodrum'a gitti. Güzel havanının tadını çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

CEMAL CAN VE REYNMEN'DEN YORUM GECİKMEDİ

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güneşlenirken çektiği bir pozunu paylaşan oyuncu "Evim evim güzel Bodrum'um" notunu ekledi. İrem Sak'ın pozunu gören Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven "Maşallah İrem hanım" yazarak nazar boncuğu emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni Reynmen ise emoji koydu.

Güzel oyuncu İrem Sak'ın tatil pozu da kısa sürede 229 binden fazla beğeni aldı.