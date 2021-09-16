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İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi! - Son Dakika

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

16.09.2021 08:51
İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!, System.String[]

Sadece yemek yedikGeçtiğimiz günlerde milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la birlikte görüntülenen İrem Sak, aşk dedikoduları hakkındaki sessizliğini bozdu.

Sadece yemek yedik

Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la birlikte görüntülenen İrem Sak, aşk dedikoduları hakkındaki sessizliğini bozdu. Önceki gün Etiler'de objektife takılan oyuncu, sorular üzerine "Sadece beraber yemek yedik, arkadaşız" dedi. "Modern Kadın" adlı yeni diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Sak, projeyle ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: "Ön hazırlıklara erken başladık. Çok güzel bir proje. Birçok konuk oyuncu da olacak. Beni aşırı heyecanlandıran bir iş."(Deniz BOY)

Lütfen aşı olalım

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün ve şarkıcı Doğuş, aşı oldukları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 3'üncü doz aşısını olan Doğuş, "Lütfen aşı olalım, olmayanları da kınıyorum" dedi. Belgün ise yeniden aşı sırası geldiğini esprili bir şekilde dile getirdi: "Bu da burada kalsın. Nihayet aşı benim yaşa geldi. Nihayet aşımı oldum. Şifa olsun."

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Amerika'dan geldi, sete çıktı

Amerika'da oyunculuk eğitimi alan Erdi Ünver, Türkiye'ye döner dönmez sete adım attı. Kanal D'nin "Kırık Hayatlar" dizisine dahil olan Ünver, Barış rolünü üstlendi. Çekimleri İzmir'de gerçek-leştirilen dizideki rolü için fotoğrafçılık kurslarına katılan oyuncu, "Kaliteli bir ekibe dahil olduğum için mutluyum" dedi.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Çifte kutlama

Betül Demir, 25 Eylül'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserde iki ayrı kutlama birden yapacak. Şarkıcı, hazırlıklarını sürdürdüğü konserde hem sanat hayatının 15'inci yılını hem de yeni yaşını kutlayacak.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Yarın sahnede

Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, yarın akşam Zanzibar Zorlu'da sahneye çıkacak. "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları I-II" albümlerinde yer alan şarkıları seslendirecek olan sanatçıya mikrofonda Elis Dubaz eşlik edecek.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Albüm bağımlısıyım

Ebru Yaşar geçen hafta Elazığ'da sahneye çıktıı. Yaşar konser öncesi şu açıklamayı yaptı: "Bundan sonra her yerde Ebru Yaşar şarkılarının çalması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü üretiyorum ve çalışıyorum. Takdir de her zaman halkındır. Onlarla gönül birliği yaptım. Birçok insan için çok zor olan albüm aslında benim için bir bağımlılık... Albüm bağımlısıyım."

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Konserde abi-kardeş düeti

Barabar önceki akşam BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Türk halk müziği eserlerini Batı müziği enstrümanlarıyla yorumlayan Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan'dan oluşan grup, kendilerine has bir konsere imza attı. Ölmez, müzisyen abisi Taylan Özgür Ölmez'i de sahneye davet etti ve beraber 3 şarkı seslendirdiler. Taner Ölmez, "Bir söğüt gölgesinde oturup 'Memleket Nere' albümündeki şarkıları söyledik. Albümü de o anda kaydettik" dedi. Serkan Keskin'in sevgilisi oyuncu Meriç Aral da izleyiciler arasında yer aldı.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Biz bir aileyiz

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeria önceki gün Aqua Florya AVM'de kızıyla alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü futbolcu, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı tartışma hakkında şunları söyledi: "Kerem, kardeşim. Maç arasında yaşanan bu olay için çok üzgünüm ama biz bir aileyiz. Kısa süre içinde toparlanıp Galatasaray için ter dökeceğim."

İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!
İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Furkan Korkmaz, Basketbolcu, İrem Sak, Milli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi! - Son Dakika
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