İrem Sak'ın aşkına Demet Akalın'dan tam destek

Sevgilisinden 11 yaş büyük olan Sak, bu yaş farkı sebebiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Demet Akalın ise ünlü oyuncuyu eleştirenlere tepki gösterdi.

Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Akalın, "Beyler yaşça küçük sevgili bulunca playboy, hanımlar olunca konu, 'yaş farkı var, ne ayıp'. İnanılmazsınız! Gidip kızı yaşındakilerle beraber olan ünlülere sorsanıza! Kınıyorum" dedi.