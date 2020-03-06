İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli - Son Dakika
Son Dakika Magazin İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli - Son Dakika Magazin

İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli

6 saat önce

Galada Onur Tuna "Çekimlerde çok eğlendik" demiş, daha sonra söz alan Tuvana Türkay ise "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" diyerek rol arkadaşının açıklamasını ti'ye almıştı.

İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli, System.String[]

Galada Onur Tuna "Çekimlerde çok eğlendik" demiş, daha sonra söz alan Tuvana Türkay ise "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" diyerek rol arkadaşının açıklamasını ti'ye almıştı. İrem Sak, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de. Aslında neyi nasıl bir tavırla yansıttığın önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba."

Tuvana Türkay, İrem Sak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • sera: Bu kadar insan calismis emek vermis emeginin karsiligini almak icin filminin galasini yapiyor sen de ergen gibi kisisel dusuncelerinle limon sik buna ne derler biliyormusun Comezz hemde her konuda daha cook yolun var ,insan hata yapar her yasta ama israrda devam ediyorsa bunun adi baskadir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi Oyuncu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar verildi

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]