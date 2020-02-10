İrem Sak'tan anlamlı proje! - Son Dakika
Son Dakika Magazin İrem Sak'tan anlamlı proje! - Son Dakika Magazin

İrem Sak'tan anlamlı proje!

26 dakika önce

Epilepsi İçin Bak Kampanyasına destek veren İrem Sak, #YılOlmuş2020 teması ile çekilen ve dijital ortamda yayınlanacak olan videonun da yüzü oldu.

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Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma'nın sonsuz katkılarıyla, 3 yıl önce 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Kampanyası; 4. yılında da epilepsili bireylere olan önyargılı, ayrımcı ve olumsuz bakış açısını değiştirmeye ve farkındalık yaratmaya devam ediyor.

#YılOlmuş2020 ''Hala epilepsili bireylerin evlenemeyeceğini düşünen insanlar var.'' mesajını taşıyan videoda rol alan İrem Sak, ''Epilepsi için bak!'' diyerek tüm izleyenleri bakış açılarını değiştirmeye ve farkındalık kampanyasına destek olmaya davet etti.

Projenin önemine dikkat çeken İrem Sak; 'Ben de bu kampanya ile birlikte hepimizin aslında birer Epilepsi hastası adayı olduğumuzu öğrendim.Çünkü bu hastalık sadece genetik değil sonradan da meydana çıkabiliyormuş. Bu bilgi bile ayrımcı ve olumsuz bakış açısına dur dememiz için yeterli olduğunu düşünüyorum.Oysa epilepsili bireyler de evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve yaşamlarını herkes gibi sürdürebilirler.'' dedi.

İrem Sak, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:57 Kaynak: Bültenler
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