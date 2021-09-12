İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi

Ekranların güzel ve eğlenceli oyuncusu İrem Sak , önceki akşam bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı. İlk kez kameralara yakalanan ikili, Yeniköy 'de bir kebapçı girişinde görüntülendi. Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırdı.

Oyuncu, "Aman, siz nereden çıktınız?" diyerek tepkisini dile getirdi. Sevgilisinin arkasından mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakarak koşar adım içeri girdi. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş, aralarında 11 yaş var" diyerek aşkı yalanladı. Çıkışta soruları yanıtsız bırakan sevgililer, gülerek oradan uzaklaştı.