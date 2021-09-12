Üye Girişi
İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi - Son Dakika

İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi

12.09.2021 12:49
İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi, System.String[]

İrem Sak, önceki akşam bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Furkan Korkmaz ile görüntülendi. Menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, konu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ekranların güzel ve eğlenceli oyuncusu İrem Sak, önceki akşam bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı. İlk kez kameralara yakalanan ikili, Yeniköy'de bir kebapçı girişinde görüntülendi. Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırdı.

Oyuncu, "Aman, siz nereden çıktınız?" diyerek tepkisini dile getirdi. Sevgilisinin arkasından mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakarak koşar adım içeri girdi. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş, aralarında 11 yaş var" diyerek aşkı yalanladı. Çıkışta soruları yanıtsız bırakan sevgililer, gülerek oradan uzaklaştı.
İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi
İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi

Furkan Korkmaz, Basketbolcu, İrem Sak, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için 12:47 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi. 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı 12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
12:28 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
12:03 Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler
11:59 Son Dakika! Dubai merkezli Aramex, Türkiye'nin dev firmalarından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı
11:52 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek         
13:09
Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı         
12:37
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü         
12:29
Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı         
12:14
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile         
10:04
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 13:16:01. #1.13#
SON DAKİKA: İrem Sak yakışıklı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı! Menajerinden açıklama geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement